أفاد البلاغ العسكري رقم 526 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة.

وحسب نص البلاغ فإن وحدات من الجيش الصحراوي، استهدفت قوات العدو المغربي يوم أمس الجمعة باقصاف مركزة بمنطقة اكجكال شمال ديرت، و بمنطقة احريشة ديرت في قطاع حوزة

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الخميس مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمناطق اكرارة الفرسيك واكويرة ولد ابلال وسبخة تنوشاد

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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