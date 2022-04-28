أفاد البلاغ العسكري رقم 517 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في مناطق متفرقة من جدار الذل والعار.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات جيش التحرير الصحراوي، استهدفت قوات العدو المغربي يوم الأربعاء بمنطقة اكرارةالشديدة قطاع الفرسية

كما تمكنت قوات البوليساريو، من شن قصف استهدف تمركزات قوات الاحتلال بمنطقة اسطيلة ولد بواكرين، وبمنطقة كلب النص قطاع اوسرد

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الثلاثاء، مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمناطق اكرارة العطاسة واودي الظمران.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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