أفاد البلاغ 511 الصادرعن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار.

وحسب نص البلاغ فقد استهدفت وحدات الجيش الصحراوي، يوم أمس قوات العدو المغربي باقصاف مركزة بمنطقة ام لكط، بمنطقة روس الشيظمية، وبمنطقة روس السبطي قطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في يوم الثلاثاء مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع حوزة والفرسية وبمناطق فدرة التمات واحريشة ديرت واكرارة لحديد.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...