قوات البوليساريو تنفذ هجمات جديدة ضد مواقع جنود الاحتلال بمنطقتي اگرارة الفرسيك و أودي ام اركبة

أفاد البلاغ العسكري رقم 466 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ، فقد نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغرب بمنطقة اكرارة الفرسيك، منطقة اودي ام اركبة بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع حوزة وبالتحديد في منطقة روس تركانت.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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