قوات البوليساريو تنفذ هجمات جديدة ضد مواقع جنود الاحتلال بمنطقتي اگرارة الفرسيك و أودي ام اركبة

23 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 466 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ، فقد نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغرب بمنطقة اكرارة الفرسيك، منطقة اودي ام اركبة بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع حوزة وبالتحديد في منطقة روس تركانت.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of بلحيمر: الإقبال الكبير للشباب على الترشح للانتخابات المقبلة أخلط حسابات أعداء الجزائر

بلحيمر: الإقبال الكبير للشباب على الترشح للانتخابات المقبلة أخلط حسابات أعداء الجزائر

19 مايو، 2021
Photo of تسجيل 375  اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تسجيل 375  اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

17 فبراير، 2022
Photo of إحصاء 15 ألف و 44 منطقة ظل منتشرة عبر التراب الوطني  

إحصاء 15 ألف و 44 منطقة ظل منتشرة عبر التراب الوطني  

30 نوفمبر، 2020
Photo of نشوب حريق بمطاحن الأوراس “اريس” بباتنة

نشوب حريق بمطاحن الأوراس “اريس” بباتنة

25 أغسطس، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: