أفاد البلاغ العسكري رقم 498 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة العايديات بقطاع أم أدريكة ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، أستهدفت يوم أمس تمركزات قوات الإحتلال المغربي المتخندقة بمنطقة العايديات بقطاع أم أدريكة ، مخلفة خسائر في صفوف جنود الاحتلال .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الأحد تمركزات قوات الاحتلال بقطاع المحبس ، مستهدفة منطقة أودي الظمران .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار ، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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