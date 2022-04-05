قوات البوليساريو تمركز هجماتها على تخندقات جنود الإحتلال بمنطقة العايديات
أفاد البلاغ العسكري رقم 498 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة العايديات بقطاع أم أدريكة ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .
وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، أستهدفت يوم أمس تمركزات قوات الإحتلال المغربي المتخندقة بمنطقة العايديات بقطاع أم أدريكة ، مخلفة خسائر في صفوف جنود الاحتلال .
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الأحد تمركزات قوات الاحتلال بقطاع المحبس ، مستهدفة منطقة أودي الظمران .
وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار ، يضيف ذات البلاغ.
رمزي أحمد توميات