قوات البوليساريو تكثف هجماتها على تخندقات العدو بقطاعات حوزة، المحبس والبكاري

أفاد البلاغ العسكري رقم 463، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بنقاط متفرقة بقطاعات حوزة المحبس والبكاري.

وحسب نص البلاغ، فقد استهدفت خلال يوم السبت، وحدات الجيش الصحراوي، قوات الاحتلال المغربي باقصاف عنيفة ومركزة بمنطقة روس لكطيطيرة قطاع حوزة، وتم مشاهدة وسماع دوي انفجارات قوية هزت اركان قاعدة العدو المستهدفة .

كما تمكنت قوات البوليساريو من شن قصف تواجدات قوات العدو بمنطقة العرية قطاع، المحبس، بمنطقة لعران، قطاع المحبس، بمنطقة اعكد اركان، قطاع المحبس، ة بمنطقة اكويرة ولد ابلال، قطاع المحبس، وكذا مقر قيادة فيلق العدو الخامس والستين بمنطقة لعكد، قطاع المحبس .

وقصفت وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات العدو بمنطقة ام الدكن، قطاع البكاري .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع البكاري وبمنطقة ام الدكن .

وتستمر هجمات اسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار .

رمزي أحمد توميات

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