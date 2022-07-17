أفاد البلاغ العسكري رقم 585 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي شنت أقصافا مركزة وعنيفة ، أستهدفت من خلاله تمركزات جنود الاحتلال بقطاعي المحبس وأم أدريكة ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ،ركزت أقصافها على تخندقات جنود الاحتلال بمنطقي أزمول أم خملة ، وجنوب شرق تاواراشيت بقطاع أم أدريكة

وأضاف البلاغ ، أن تشكيلات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، شددت هجماتها على جنود الاحتلال بمنطقتي لعكد ،وأكويرة ولد ابلال بقطاع المحبس

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت نيران اسلحتها في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمناطق سبخة تنوشاد واكرارة العطاسة .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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