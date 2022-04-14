قوات البوليساريو تكبد جنود الاحتلال بمنطقتي أكرارة الفرسيك وأودي الظمران خسائر فادحة

14 أبريل، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 505 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الإحتلال المغربي بمنطقتي أكرارة الفرسيك وأودي الظمران ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، استهدفت يوم أمس  بأقصاف عنيفة تمركزات قوات العدو بمنطقتي أكرارة الفرسيك وأودي الظمران بقطاع المحبس، مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الثلاثاء على تمركزات قوات العدو بقطاعات الكلتة ، أتويزكي والمحبس ، مستهدفة مناطق أجبيلات البيظ ، لمسامير ، أكرارة العربي ، كصبة الشهداء وروس السبطي .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

14 أبريل، 2022

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