قوات البوليساريو تكبد جنود الاحتلال بقطاع المحبس خسائر فادحة في الأرواح والمعدات

أفاد البلاغ العسكري رقم 609 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي شنت هجمات مركزة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي المتمركزة بجدار الذل والعار بالتحديد بقطاع المحبس ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت باقصاف عنيفة ومركزة تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أعكد أركان والعرية بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة م جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع اوسرد وبمناطق كلب النص واسطيلة ولد بواكرين .

وتتوالى هجمات جيش التحرير تلشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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