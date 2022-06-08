أفاد البلاغ العسكري رقم 553 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجومات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاعي حوزة والمحبس ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، شددت أقصافها على مناطق فدرة العش ، فدرة لغراب ، فدرة المرس ، أحريشة ديرت ، فدرة التمات بقطاع حوزة .

وأضاف البلاغ أن مفارز أخرى من الجيش الصحراوي استهدفت تخندقات قوات العدو بمناطق أكويرة ولد أبلال ، سبخة تنوشاد و لعكد بقطاع المحبس

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي ام ادريكة والمحبس وبمناطق ازمول ام خملة واكرارة الفرسيك واكرارة العطاسة واميطير لمخينزة .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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