قوات البوليساريو تكبد جنود الإحتلال بقطاع المحبس خسائر فادحة في الأرواح والمعدات

14 مايو، 2022

 أفادت البلاغ العسكري رقم 532 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي شددت أقصافها على تخندقات جنود الإحتلال بمناطق لعكد ، أكويرة ولد أبلال وسبخة تنوشاد ، بقطاع المحبس مكبدة جنود الاحتلال خسائر في المعدات والأرواح .

وكانت مفارز من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أمس الخميس على تمركزات جنود العدو بقطاع حوزة ، مستهدفة مناطق فدرة لغراب ، فدرة العش ، روس تركانت ، روس لكطيطيرة والربيب .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الإحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

14 مايو، 2022

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