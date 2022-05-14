أفادت البلاغ العسكري رقم 532 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي شددت أقصافها على تخندقات جنود الإحتلال بمناطق لعكد ، أكويرة ولد أبلال وسبخة تنوشاد ، بقطاع المحبس مكبدة جنود الاحتلال خسائر في المعدات والأرواح .

وكانت مفارز من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أمس الخميس على تمركزات جنود العدو بقطاع حوزة ، مستهدفة مناطق فدرة لغراب ، فدرة العش ، روس تركانت ، روس لكطيطيرة والربيب .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الإحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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