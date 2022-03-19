قوات البوليساريو تكبد جنود الإحتلال المتمركزة بقطاعات الكلتة، المحبس والفرسية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات

قوات البوليساريو تكبد جنود الإحتلال المتمركزة بقطاعات الكلتة، المحبس والفرسية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات

قام جيش التحرير الشعبي الصحراوي بشن هجمات مكثفة على قواعد العدو المتخندقة على طول جدار الذل و العار بقطاعات المحبس ، الكلتة، الفرسية.

وخلفت قوات البوليساريو خسائر في الأرواح والمعدات ورعبا في نفوس الجنود المغاربة ، كما إخترقت دشم و ملاجئ العدو.

كما فذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ،هجمات مركزة وعنيفة بقطاع المحبس ، استهدفت من خلالها تخندقات قوات العدو بمناطق لعكد ، أكرارة الفرسيك ، أكويرة ولد أبلال ، سبخة تنوشاد، أودي أم أركبة ، أودي الظمران ، روس السبطي ، روس الشيظمية ، أم لكطى، أميطير لمخينزة .

كما استهدفت تشكيلات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تمركزات جنود العدو المتخندقة بقطاع الفرسية ، مستهدفة مناطق أكرارة الشديدة ، أكرارة لحديد ، الفيعين ، طارف حميدة ، روس أسويحات بأقضاف عنيفة ومركزة .

و شددت وحدات من قوات البوليساريو المسلحة هجماتها على تنخندقات قوات العدو بمناطق فدرة العش ، فدرة لغراب وأجبيلات الخظر بقطاع الكلتة .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار .

رمزي أحمد توميات

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