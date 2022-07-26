قوات البوليساريو تقصف مواقع جنود الاحتلال بمنطقة الفيعيين قطاع الفرسية

26 يوليو، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 593 الصادر يوم الاثنين عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفوا تواجدات جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية.

وحسب نص البلاغ  فإن وحدات جيش التحرير الشعبي، قصفت تخندقات قوات العدو بمنطقة الفيعين قطاع الفرسية.

وكان مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد قصفوا أول أنس الأحد القوات المغربية الغازية بقطاعي المحبس وأوسرد وبمناطق أودي الظمران، أكرارة الفرسيك وكلب النص.

رمزي أحمد توميات

26 يوليو، 2022

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