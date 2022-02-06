قوات البوليساريو تقصف تمركزات العدو بقطاع المحبس

أفاد البلاغ العسكري رقم 450، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاماجد هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والهوان.

وحسب نص البلاغ فإنه خلال يوم السبت، استهدفت وحدات مقاتلينا الميامين قوات الاحتلال المغربي باقصاف عنيفة ومركزة خلفت هلعا وذعرا بصفوف جنود الاحتلال في عدة مواقع.

و قصفت قوات البوليساريو تخندقات قوات العدو بمنطقة سبخة تنوشاد، قطاع المحبس و بمنطقة لعكد قطاع، المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أول الجمعة، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع حوزة بمناطق روس اربيب الكيعة، روس لكطيطير وروس تاركانت.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

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