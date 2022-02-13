قوات البوليساريو تقصف تخندقات العدو بقطاعي المحبس وأم أدريكة

أفاد البلاغ العسكري رقم 458 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة إستهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والهوان ، وبالتحديد بقطاعي المحبس وأم أدريكة.

وحسب نص البلاغ، فقد إستهدفت وحدات قوات البوليساريو، قوات الاحتلال المغربي بأقصاف عنيفة ومركزة بمنطقة اودي الظمران بمنطقة اكرارة الفرسيك ، قطاع المحبس، وبمنطقة تندكمة البيظا ، قطاع ام ادريكة .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الجمعة ، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع حوزة وبمناطق اكصيبي النخلة واكصيبي أمشغب ولكصيبي لكصر .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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