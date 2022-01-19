أفاد البلاغ العسكري رقم 432 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت يوم الثلاثاء، تخندقات قوات الاحتلال المغربي بأقصاف مركزة و عنيفة بقطاعي حوزة و آوسرد.

وحسب نص البلاغ العسكري، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت أقصافها ضد قوات الإحتلال المغربي بمنطقة فدرة العش في قطاع حوزة، وبمنطقة اعظيم ام الجلود في قطاع اوسرد.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية في قطاع الفرسية وبالتحديد في مناطق اكرارة الشديدة واكرارة لحديد.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار .

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