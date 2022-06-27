قوات البوليساريو تشن هجمات نوعية ضد تخندقات العدو بمناطق متفرقة

27 يونيو، 2022

شن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي خلال الأيام الماضية، هجمات نوعية ومركزة، استهدفت تخندقات العدو المغربي بمناطقة متفرقة خلف جدار الذل والعار، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

ووفقا للمصدر، فقد استهدفت قوات البوليساريو خلال الأيام الماضية، تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية وبمناطق الفييعيين، وروس لكصيبين وفدرة المرس وفدرة اعزيزة.

في حين ركزت مفارز اخرى من الجيش الصحراوي اقصافها على تمركزات قوات العدو بقطاع المحبس وبمناطق اكرارة الفرسيك، واكرارة العطاسة واودي الظمران واودي ام اركبة واعكد اركان ولعكد وسبخة تنوشاد واميطير لمخينزة.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

27 يونيو، 2022

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