أفاد البلاغ العسكري رقم 480 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مكثفة على قواعد العدو المتخندقة على طول جدار الذل و العار بقطاع المحبس ، مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات ورعبا في نفوس الجنود المغاربة ، كما إخترقت دشم و ملاجئ العدو.

وحسب نص البلاغ فان مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بأقصافها جحور قوات الاحتلال بمنطقتي أكرارة الفرسيك وأودي الظمران بقطاع المحبس.

وكانت مفارز أخرى من الجيش الصحراوي قد ركزت في وقت سابق من يومي الخميس والجمعة هجماتها على تخندقات وجحور قوات الاحتلال بقطاع المحبس، مستهدفة تمركزات جنود الإحتلال بمنطقة لعكد .

وتستمر هجمات اسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار .

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...