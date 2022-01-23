قوات البوليساريو تشن هجمات مركزة على جنود الإحتلال في مناطق متفرقة بقطاع المحبس

أفاد البلاغ العسكري رقم 436، الصادر عن وزراة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي نفذت هجمات مركزة إستهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ، استهدفت وحدات الجيش الصحراوي يوم أمس قوات الاحتلال المغربي باقصاف عنيفة ومركزة خلفت هلعا وذعرا بصفوف جنود الاحتلال.

وتمكن قوات البوليساريو من قصف جحور قوات العدو روس السبطي، ومنطقة اكرارة الفرسيك، وبمنطقة اودي الظمران، قطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الجمعة، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وحوزة وبمناطق اكويرة ولد ابلال ولعكد وفدرة لغراب.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاقحاح مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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