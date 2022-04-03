قوات البوليساريو تشن هجمات مركزة على تخندقات العدو بقطاع المحبس

3 أبريل، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 496، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، شنت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

وحسب نص البلاغ، فإن خلال يوم السبت، استهدفت وحدات الجيش الصحراوي قوات العدو المغربي باقصاف مركزة بمنطقة لعكد، ومنطقة اكرارة الفرسيك، بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع اوسرد وبمنطقة اكلاب الكمون.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

3 أبريل، 2022

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