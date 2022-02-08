قوات البوليساريو تشن أقصافا مركزة على تخندقات العدو بقطاع حوزة

أفاد البلاغ العسكري رقم 452، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة.

وحسب نص البلاغ، فقد استهدفت وحدات الجيش الصحراوي يوم أمس، قوات الاحتلال المغربي باقصاف عنيفة ومركزة خلفت هلعا وذعرا بصفوف جنود الاحتلال في عدة مواقع.

ويتعلق الأمر بمنطقة روس بن زكة، قطاع حوزة، منطقة لمكيتب، قطاع حوزة، ومنطقة روس تاركانت، قطاع حوزة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم الاحد، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعي حوزة و المحبس وبمناطق لكصيبي لملس والشيظمية ورس السبطي.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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