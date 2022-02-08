قوات البوليساريو تشن أقصافا مركزة على تخندقات العدو بقطاع حوزة

8 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 452، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة.

وحسب نص البلاغ، فقد استهدفت وحدات الجيش الصحراوي يوم أمس، قوات الاحتلال المغربي باقصاف عنيفة ومركزة خلفت هلعا وذعرا بصفوف جنود الاحتلال في عدة مواقع.

ويتعلق الأمر بمنطقة روس بن زكة، قطاع حوزة، منطقة لمكيتب، قطاع حوزة، ومنطقة روس تاركانت، قطاع حوزة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم الاحد، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعي حوزة و المحبس وبمناطق لكصيبي لملس والشيظمية ورس السبطي.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع 7 أشخاص واصابة 341 آخرين بسبب حوادث المرور خلال يومين

مصرع 7 أشخاص واصابة 341 آخرين بسبب حوادث المرور خلال يومين

18 سبتمبر، 2021
Photo of مشروع قانون تنظيم الصحف الإلكترونية على طاولة الوزير الأول

مشروع قانون تنظيم الصحف الإلكترونية على طاولة الوزير الأول

7 أكتوبر، 2020
Photo of تسجيل 506 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تسجيل 506 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

23 أغسطس، 2021
Photo of وزارة العمل: تدابير وقائية إستثنائية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا والمتقاعدين دون عناء التنقل

وزارة العمل: تدابير وقائية إستثنائية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا والمتقاعدين دون عناء التنقل

14 أغسطس، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: