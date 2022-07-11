قوات البوليساريو تشن أقصافا مركزة ضد تخندقات العدو المغربي في عدة مناطق

قوات البوليساريو تشن أقصافا مركزة ضد تخندقات العدو المغربي في عدة مناطق

قامت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، بشن أقصاف مركزة استهدفت من خلالها تخندقات قوات الاحتلال المغربي في انحاء متفرقة من جدار الذل والعار.

وخلال الأيام القليلة الماضية، استهدفت وحدات الجيش الصحراوي، القوات الغازية المغربية بقطاع حوزة وبمناطق روس لكطيطيرة وابريكة ديرت وانقاب العبد وفدرة التمات.

في حين ركزت وحدات اخرى هجماتها ضد تمركزات قوات العدو بقطاع الفرسية وبمناطق الفيعين واوديات الشديدة واكرارة الشديدة ولكصيبين.

كما ركزت مفارز من الجيش الصحراوي، اقصافها على قطاع اوسرد وبمناطق كلب النص واسطيلة ولد بواكرين، فيما استهدفت وحدات اخرى تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي ام ادريكة والبكاري وبمناطق ازمول ام خملة وام الدكن.

وخلال الاسبوع الماضي، هاجمت وحدات البوليساريو تواجدات قوات العدو بقطاع المحبس وبمناطق اودي الظمران واكرارة الفرسيك وسبخة تنوشاد وروس السبطي وامطير لمخينزة واعكد اركان واودي ام اركبة واكويرة ولد ابلال.

وتتوالى هجمات، جيش التحريرالشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

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