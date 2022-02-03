قوات البوليساريو تشدد أقصافها على تخندقات جنود الإحتلال بقطاعي المحبس وحوزة

3 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 447 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، شددت  هجماتها على تخندقات جنود الإحتلال المغربي المتمركزة بقطاعي المحبس وحوزة.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي أستهدفت بأقصافها تمركزات جنود الإحتلال بمناطق أكصيبي النخلة ، أكصيبي أمشغب ، لكصيبي لملس بقطاع حوزة .

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي أستهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة تمركزات وتنخندقات قوات الاحتلال بمناطق سبخة تنوشاد ، أودي الظمران ، لعران بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، قد ركزت هجوماتها أول أمس الثلاثاء على جنود الإحتلال بقطاع المحبس، مستهدفة مناطق لعكد وأعكد أركان .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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