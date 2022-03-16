أفاد البلاغ العسكري رقم 485 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات جديدة ضد مواقع جنود الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار

وحسب نص البلاغ فقد استهدفت وحدات الجيش الصحراوي يوم أمس القوات الغازية المغربية باقصاف عنيفة ومركزة في منطقة اكويرة ولد ابلال بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم اول امس الاثنين، مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي الفرسية والمحبس وبمناطق اكرارة لحديد وسبخة تنوشاد.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

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