قوات البوليساريو تستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار

أفادت وكالة الأنباء الصحراوية أنه ما من يوم يمر الا و ينفذ فيه جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسل هجمات مظفرة ضد مواقع جنود الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار، حيث يكبد القوات الغازية خسائر فادحة في الارواح والمعدات.

وحسب المصدر فإنه في هذا الاطار و إمعانا في إنهاك قوات العدو المتخندقة وراء احزمة دفاعية هشة و مواصلة لحرب الإستنزاف المؤلمة، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي سلسلة من الهجمات اصابت جنود الاحتلال المغربي بالذعر والهلع وخلفت دمارا في تشكيلاتهم الجبانة والمتهاوية.

واستهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قوات الاحتلال المغربي باقصاف عنيفة ومركزة في منطقة اكويرة ولد ابلال في قطاع المحبس، خلفت هلعا وذعرا كبيرين.

كما تم قصف مواقع القوات الغازية المغربية في مناطق لعكد وسبخة تنوشاد واكرارة الفرسيك بقطاع المحبس، الاضافة الى قصف تخندقات العدو بمنطقتي ام لكطى و لعكد بقطاع المحبس ايضا.

هذا وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

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