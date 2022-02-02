قوات البوليساريو تستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

أفاد البلاغ العسكري رقم 446 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفدت هجمات جديدة ضد مواقع جنود الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار.

وحسب نص البلاغ، فقد استهدفت وحدات الجيش الصحراوي القوات الغازية المغربية باقصاف عنيفة ومركزة خلفت هلعا وذعرا بصفوف جنود الاحتلال.

ويتعلق الأمر بمقر قيادة فيلق العدو الخامسة والستين بمنطقة لعكد في قطاع المحبس، ومنطقة اعكد آرگان في قطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية في قطاع المحبس واوسرد والبكاري وبالتحديد في مناطق لعكد واسطيلة ولد بو اكرين وام الدكن.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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