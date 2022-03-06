قوات البوليساريو تستهدف مواقع العدو بأقصاف عنيفة بقطاع المحبس

6 مارس، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 477، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة وعنيفة، استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس،

وحسب نص البلاغ، فقد إستهدفت وحدات مقاتلي الجيش يوم السبت الماضي، قوات الاحتلال المغربي باقصاف عنيفة ومركزة بمنطقة اكويرة ولد ابلال، ومنطقة سبخة تنوشاد، قطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الجمعة،مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمنطقة اميطير لمخينزة.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

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