قوات البوليساريو تستهدف مقر الفيلق ال 43 بمنطقة أميطير لمخينزة وتخلف خسائر فادحة في المعدات

5 مارس، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 476 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة أميطير لمخينزة بقطاع المحبس .

وحشب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة أميطير لمخينزة ، مستهدفة مقر قبادة فيلق العدو الثالث والأربعين وتدمير بطارية مدفعية PM 21 .

وكانت مفارز متقدمة من قوات البوليساريو شددت أقصافها أول أمس الخميس على تمركزات جنود الاحتلال بقطاع المحبس، مستهدفة جنود العدو بمنطقة أكرارة الفرسيك .

وتستمر هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور قوات الاحتلال على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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