قوات البوليساريو تستهدف مقر الفيلق ال 43 بمنطقة أميطير لمخينزة وتخلف خسائر فادحة في المعدات

أفاد البلاغ العسكري رقم 476 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة أميطير لمخينزة بقطاع المحبس .

وحشب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة أميطير لمخينزة ، مستهدفة مقر قبادة فيلق العدو الثالث والأربعين وتدمير بطارية مدفعية PM 21 .

وكانت مفارز متقدمة من قوات البوليساريو شددت أقصافها أول أمس الخميس على تمركزات جنود الاحتلال بقطاع المحبس، مستهدفة جنود العدو بمنطقة أكرارة الفرسيك .

وتستمر هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور قوات الاحتلال على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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