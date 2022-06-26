أفاد البلاغ العسكري رقم 568، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات جديدة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمناطق متفرقة من قطاعي الفرسية وحوزة.

وحسب نص البلاغ، فقد شنت قوات البوليساريو، قصف استهدف تخندقات قوات العدو بمنطقة الفيعيين، منطقة روس لكصيبيين، قطاع الفرسية، منطقة فدرة المرس، ومنطقة فدرة اعزيزة، قطاع حوزة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الجمعة، مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمناطق اعكد اركان وسبخة تنوشاد.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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