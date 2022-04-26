أفاد البلاغ العسكري رقم 515، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، فقد إستهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال المغربي بأقصاف عنيفة بقطاع حوزة.

وحسب نص البلاغ، فقد استهدفت خلال يوم الاثنين، استهدفت وحدات الجيش الصحراوي قوات العدو المغربي باقصاف مركزة بمنطقة فدرة العش، وبمنطقة فدرة لغراب، قطاع حوزة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الأحد مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس حوزة وبمناطق اكرارة الفرسيك وروس السبطي وروس لكطيطيرة واربيب الكاعة.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...