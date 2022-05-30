قوات البوليساريو تستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاعي حوزة والمحبس

30 مايو، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 545 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفوا يوم أمس جنود الاحتلال المغربي بهجومات جديدة بقطاعي حوزة والمحبس.

وحسب نص البلاغ، فقد قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي، تواجدات جنود الاحتلال المغربية بمناطق روس ديرت، روس لكطيطيرة، فدرة تركانت وخنكة بن زكة بقطاع حوزة، كما نفذت هجوما ضد مواقع قوات الاحتلال بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أمس السبت مستهدفة القوات المغربية الغازية بقطاعي حوزة والبكاري وبمناطق أكصيب النخلة، أكصيب أمشغب، لكصيب لملس وأم الدكن، بضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

30 مايو، 2022

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