قوات البوليساريو تستهدف جنود الاحتلال بمناطق لعكد ، سبخة تنوشاد وأكرارة الفرسيك

أفاد البلاغ العسكري رقم 438 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تخندقات قوات الاحتلال بمناطق لعكد وسبخة تنوشاد وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس

وحسب نص البلاغ فإ مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، شددت أقصافها على تمركزات جنود الاحتلال بقطاع المحبس، مستهدفة مناطق لعكد وسبخة تنوشاد وأكرارة الفرسيك.

وكانت مفارز أخرى من الجيش الصحراوي قد استهدفت اول أمس الأحد تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات حوزة، المحبس وأوسرد ، مستهدفة جحور قوات العدو في مناطق فدر لغراب وكلب النص وأكرارة الفرسيك.

و تستمر هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، مستهدفة جحور قوات الاحتلال على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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