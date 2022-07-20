قوات البوليساريو تستهدف جنود الإحتلال بقطاع أم أدريكة

أفاد البلاغ العسكري رقم 588 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت يوم الثلاثاء مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع أم أدريكة ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة ازمول ام خملة قطاع أم أدريكة .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الاثنين مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع حوزة وبمنطقة روس ديرت .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...