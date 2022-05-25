أفاد البلاغ العسكري رقم 541 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجومات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاعي المحبس والفرسية ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدت .

وحسب نص البلاغ فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوية، شددت أقصافها على تمركزات جنود الإحتلال بمناطق الفيعيين ، أكرارة لحديد وأوديات الشديدة بقطاع الفرسية .

وأضاف البلاغ ، أن وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، أستهدفت جحور ونخندقات قوات العدو بمناطق روس السبطي ، أكرارة الفرسيك أودي الظمران بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الاثنين الثالث والعشرين من ماي الفين واثنين وعشرين مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس والبكاري وبمناطق أكرارة العطاسة وأم الدكن .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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