أفاد البلاغ رقم 535 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفوا يوم الثلاثاء، قوات الاحتلال المغربي بهجومات جديدة أستهدفت تمركزات قوات العدو بقطاعات المحبس، حوزة وأوسرد.

وحسب نص البلاغ العسكري، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، أستهدفت تخندقات جنود الإحتلال المغربي بمنطقتي أسطيلة ولد بوكرين وتذرذورت بقطاع أوسرد.

فيما ركزت مفارز أخرى من الجيش الصحراوي تمركزات جنود الإحتلال بمنطقة بن زكة بقطاع حوزة .

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، شددت أقصافها على تمركزات قوات العدو بمنطقتي أودي الظمران وأودي أم أركبة بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم أنس الاثنين مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمنطقة سبخة تنوشاد .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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