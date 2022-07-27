قوات البوليساريو تستهدف تمركزات جنود الإحتلال بقطاع أوسرد

27 يوليو، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 594 الصادر يوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت تواجدات جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات جيش التحرير الشعبي، قصفت تخندقات قوات العدو بمنطقة أسطيلة ولد بوكؤين بقطاع أوسرد .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الاثنين، مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع حوزة وبمنطقة الفيعيين

وتتوالى هجمات جيش التحريرالشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار . يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

27 يوليو، 2022

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