أفاد البلاغ العسكري رقم 529 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذوا ، هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي السمارة والمحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأوراح والمعدات.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة تمركزات جنود الإحتلال بمنطقتي أودي الصفا وخنكة حورية بقطاع السمارة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، ركزت هجماتها على تخندقات جنود العدو بمنطقتي لعكد وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

كما كانت مفارز اخرى من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أمس الأحد على تمركزات قوات الاحتلال بقطاع أوسرد ، مستهدفة مناطق أسطيلة ولد بواكرين شمال كلب النص وجنوب كلب النص.

وتتوالى هجمات، جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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