قوات البوليساريو تستهدف تمركزات جنود الإحتلال بمنطقتي أكرارة العطاسة وأودي الظمران

27 أبريل، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 516 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقتي أكرارة العطاسة وأودي الظمران بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ، ركزت هجماتها على تخندقات قوات الإحتلال المغربي بمنطقتي أكرارة العطاسة وأودي الظمران بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الإثنين على تخندقات قوات العدو بقطاع حوزة ، مستهدفة مناطق فدرة العش وفدرة لغراب .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، مستهدفة معاقل قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

27 أبريل، 2022

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