قوات البوليساريو تستهدف تمركزات جنود الاحتلال بمنطقتي أكرارة لحديد وأكرارة الشديدة

7 أبريل، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 499 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقتي أكرارة لحديد وأكرارة الشديدة بقطاع الفرسية ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، استهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أكرارة لحديد وأكرارة الشديدة بقطاع الفرسية مخلفة هلع وخوف وسط جنود الاحتلال.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها يومي الأحد والاثنين على تمركزات جنود الاحتلال بقطاعي المحبس وأم أدريكة ، مستهدفة مناطق الكايديات وأودي الظمران .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

7 أبريل، 2022

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