أفاد البلاغ العسكري رقم 433 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت يوم الأربعاء ، تخندقات قوات الاحتلال المغربي بأقصاف مركزة و عنيفة بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بأقصاف مركزة وعنيفة تحندقات وتمركزات جنود الإحتلال بمنطقتي اكرارة الفرسيك وأودي الظمران قطاع المحبس

وكانت مفارز متقدمة من قوات البوليساريو قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الثلاثاء مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعات حوزة واوسرد وبمناطق فدرة العش واعظيم ام الجلود .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ .

رمزي أحمد توميات

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