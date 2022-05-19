أفاد البلاغ العسكري رقم 536 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

و حسب نص البلاغ استهدفت يوم الاربعاء وحدات من جيش التحرير الصحراوي قوات العدو المغربي بأقصاف مركزة استهدفت مقر قيادة فيلق العدو اال 43 بمنطقة اميطير لمخينزة قطاع المحبس.

كما شنت قوات البوليساريو، قصفت استهدف قواعد الاحتلال بمنطقة روس السبطي، وكذا نقطة انذار العدو 181 بمنطقة اكرارة العطاسة قطاع المحبس

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الثلاثاء مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعات اوسرد وحوزة والمحبس وبمناطق اسطيلة ولد بواكرين وتذرذورت وبن زكة واودي الظمران واودي ام اركبة.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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