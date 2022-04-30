قوات البوليساريو تستهدف تخندقات قوات الاحتلال بقطاع بقطاعي المحبس وحوزة

30 أبريل، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 519 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وحوزة.

وحسب نص البلاغ العسكري، فإن وحدات من الجيش الصحراوي، استهدفت قوات العدو المغربي باقصاف مركزة في منطقة اكرارة الفرسيك ومنطقة اودي الظمران ةمنطقة روس السبطي، بقطاع المحبس

كما تمكنت، قوات البوليساريو، من شن ـقصف استهدف حجور قوات الاحتلال بمنطقة اكصيب النخلة قطاع حوزة ،ومنطقة اكصيب امشغب قطاع حوزة

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الخميس مستهدفة القوات الغازية المغربية بمنطقة اسطيلة ولد بواكرين قطاع اوسرد.

وتتوالى هجمات، جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

30 أبريل، 2022

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