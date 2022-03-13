قوات البوليساريو تستهدف تخندقات قوات العدو بمنطقتي روس الشيظمية وأودي أم أركبة

13 مارس، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 481 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن  جيش التحرير الشعبي الصحراوي شن هجمات مكثفة على قواعد العدو المتخندقة بمنطقتي روس الشيظمية وأودي أم أركبة بقطاع المحبس مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي شددت هجماتها على تمركزات قوات الاحتلال المغربي بمنطقتي روس الشيظمية ، وأودي أم أركبة بقطاع المحبس

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأشاوس قد ركزت هجماتها أول أمس الجمعة تخندقات قوات العدو بقطاع المحبس ، مستهدفة مناطق أكرارة الفرسيك وأودي الظمران

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأقحاح مستهدفة قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار .

رمزي أحمد توميات

13 مارس، 2022

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