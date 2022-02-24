قوات البوليساريو تستهدف تخندقات قوات العدو بقطاعي المحبس وأمكالا

أفاد البلاغ العسكري رقم 467 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت يوم الأربعاء، تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وأمكالا بأقصاف عنيفة ومركزة.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، شددت أقصافها على تمركزات قوات الاحتلال بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس .

كما أضاف البلاغ ، أن مفارز أخرى ، أستهدفت بأقصاف عنيفة مركزة تخندقات قوات العدو بمنطقتي أمكلي الدشرة وأمكلي لبكر بقطاع امكالة .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أمس الثلاثاء على تمركزات قوات العدو بقطاع المحبس ، مستهدفة مناطق أكرارة الفرسيك ، أودي الظمران وأم أركبة

وتستمر هجمات، جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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