قوات البوليساريو تستهدف تخندقات قوات العدو بقطاعي المحبس وأمكالا

24 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 467 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت يوم الأربعاء، تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وأمكالا بأقصاف عنيفة ومركزة.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، شددت أقصافها على تمركزات قوات الاحتلال بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس .

كما أضاف البلاغ ، أن مفارز أخرى ، أستهدفت بأقصاف عنيفة مركزة تخندقات قوات العدو بمنطقتي أمكلي الدشرة وأمكلي لبكر بقطاع امكالة .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أمس الثلاثاء على تمركزات قوات العدو بقطاع المحبس ، مستهدفة مناطق أكرارة الفرسيك ، أودي الظمران وأم أركبة

وتستمر هجمات، جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of نشرية خاصة تحذّر من تساقط كثيف للثلوج على 19 ولاية

نشرية خاصة تحذّر من تساقط كثيف للثلوج على 19 ولاية

31 ديسمبر، 2020
Photo of الاحتلال المغربي يواصل فرض الإقامة الجبرية على الناشطين الصحراويين في العيون المحتلة

الاحتلال المغربي يواصل فرض الإقامة الجبرية على الناشطين الصحراويين في العيون المحتلة

22 فبراير، 2021
Photo of وزيرا الخارجية والداخلية في زيارة رسمية الى ليبيا

وزيرا الخارجية والداخلية في زيارة رسمية الى ليبيا

19 أبريل، 2021
Photo of الإتحاد البرلماني الإفريقي يدين تدخل نظيره الأوروبي في الشأن الجزائري

الإتحاد البرلماني الإفريقي يدين تدخل نظيره الأوروبي في الشأن الجزائري

2 ديسمبر، 2020
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: