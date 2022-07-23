قوات البوليساريو تستهدف تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة

أفاد البلاغ العسكري رقم 591 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات من الجيش الصحراوي قصفت يوم الجمعة تخندقات قوات العدو شمال احريشة ديرت قطاع حوزة .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الخميس ،مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمناطق ام لكطى واسلوكية الشيظمية.

وتتوالى هجمات جيش التحريرالشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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