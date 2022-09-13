قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات حوزة والمحبس والبكاري

أفاد البلاغ العسكري رقم 628 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفوا مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة والمحبس والبكاري ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وحسب نص البلاغ فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت باقصاف عنيفة ومركزة تخندقات جنود الاحتلال بمناطق روس ديرت، احريشة ديرت وفدرة المرس بقطاع حوزة .

وأضاف البلاغ العسكري أن تشكيلات متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت هجماتها على تمركزات جنود الاحتلال بقطاع البكاري ، مستهدفة قوات دعم واسناد العدو خلف القاعدة الخامسة بمنطقة ام الدكن .

في حين ركزت مفارز أخرى من جيش التحرير الشعبي الصحراوي أقصافها على تحندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أكويرة ولد أبلال وسيخة تنوشاد بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت نيران اسلحتها في وقت سابق من يوم الاحد الماضي مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعي حوزة وام ادريكة وبمناطق اربيب الكاعة اركان لكطيطيرة فدرة العش وروس الكايدية .

وتتوالى هجمات، جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

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