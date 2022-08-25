قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاع المحبس

25 أغسطس، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 616 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت جنود الاحتلال باقصاف عنيفة ومركزة بمنطقتي اودي الظمران واكرارة الفرسيك بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الثلاثاء مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي ا ادريكة واوسرد وبمناطق جنوب وشرق تاواراشيت وازمول ام خملة وتاذارورت .

وتتوالى هجمات جيش التحريرالشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

25 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

رئيس الجمهورية يجري لقاءً دوريا مع الصحافة يبث غدا الأحد

30 يوليو، 2022

جبهة البوليساريو تسجل انتظام وتطور الأنشطة القتالية الشجاعة لأبطال الجيش الصحراوي

25 أبريل، 2021

اللواء لعروسي يشرف على مراسم تنصيب قائد المدرسة التطبيقية لمصالح الصحة العسكرية بسيدي بلعباس

28 سبتمبر، 2020

قوات البوليساريو تنفذ هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الإحتلال بقطاعي آوسرد 

17 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: