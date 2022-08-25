قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاع المحبس

أفاد البلاغ العسكري رقم 616 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت جنود الاحتلال باقصاف عنيفة ومركزة بمنطقتي اودي الظمران واكرارة الفرسيك بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الثلاثاء مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي ا ادريكة واوسرد وبمناطق جنوب وشرق تاواراشيت وازمول ام خملة وتاذارورت .

وتتوالى هجمات جيش التحريرالشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...