قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعي المحبس وام أدريكة

أفاد البلاغ العسكري رقم 612 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أنوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمناطق سبخة تنوشاد وأودي الظهران ، وتاواريشيت بقطاعي المحبس وام ادريكة ،مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأوضح البلاغ العسكري أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت جنود الاحتلال بمنطقتي سبخة تنوشاد وأودي الظهران بقطاع المحبس .

في حين قصفت، مفارز أخرى من تشكيلات الجيش الصحراوي بشكل عنيف، مركز تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة تاواراشيت بقطاع ام ادريكة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الخميس، مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي المحبس واوسرد وبمناطق اكويرة ولدابلال ولعكد واسطيلة ولد بواكرين .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...