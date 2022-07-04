أفاد البلاغ العسكري رقم 575 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفوا قوات العدو المغربي المتخندقة بقطاعي المحبس وحوزة ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بأقصافها عنيفة ومركزة تمركزات قوات العدو بمنطقة لكطيطيرة قب طاع حوزة

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي شددت اقصافها على تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي لعكد وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم السبت مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي المحبس وام ادريكة وبمناطق اكرارة الفرسيك واودي الظمران وازمول ام خملة .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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