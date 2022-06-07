أفاد البلاغ العسكري رقم 552 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجومات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاعي أم أدريكة والمحب.

وحسب نص البلاغ، فإن مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفوا مواقع قوات الاحتلال بمناطق أزمول أم خملة قطاع أم أدريكة، أكرارة الفرسيك، أكرارة العطاسة ومقر قيادة فيلق العدو الثالث والأربعين بمنطقة أميطير لمخينزة بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجوماتها أول أمس الأحد ضد القوات المغربية الغازية بقطاع المحبس وبمناطق العرية، أعكد أركان، تنوشاد ولعكد.

رمزي أحمد توميات

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